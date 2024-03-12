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09:52, 12 марта 2024Экономика

Госдолг развитых стран вырос вдвое

ОЭСР: госдолг развитых стран удвоился за 15 лет и достиг 54 триллионов долларов

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Общий объем госдолга стран, входящих в ОЭСР, достиг к концу 2023 году 54 триллионов долларов. Об этом говорится в докладе организации.

При этом с 2008 года суммарный долг государств удвоился, увеличившись на 30 триллионов долларов. В ОЭСР прогнозируют, что в этом году задолженность вырастет еще больше, до 56 триллионов долларов.

Больше половины общего долга развитых стран (30 триллионов долларов) приходится на США, а крупнейшими кредиторами Вашингтона являются Япония и КНР. Еще 20 процентов долга в 2023 году приходилось на Евросоюз, 16 процентов — на Японию, и 6 процентов — на Великобританию. Отношение общей задолженности государств ОЭСР к их суммарному ВВП выросло до 83 процентов (в 2022 году — 82 процента). В организации ожидают, что в 2024 году этот показатель достигнет 84 процентов.

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При этом в разных странах показатель отношения госдолга к ВВП изменялся по-разному. Так, в США в прошлом году он вырос на 3 процента, до 123 процентов, а в Японии, Португалии и Испании, напротив, уменьшился. В ОЭСР подчеркнули, что около 40 процентов государственных и 37 процентов корпоративных облигаций должны быть погашены в ближайшие три года. Это может потребовать от правительств дальнейших заимствований, но под более высокие ставки (обслуживание госдолга дорожает из-за ужесточения денежно-кредитной политики центробанков).

Ранее кандидат от республиканской партии в Сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка госдолга страны. Он подчеркнул, что Конгресс не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга, так как эта мера приведет к ухудшению долговой нагрузки. Политик призвал власти США делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для следования интересам политического истеблишмента.

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