69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:09, 3 апреля 202469-я параллель

В Кремле анонсировали мероприятие с участием Путина в регионах

Кремль: 4 апреля Путин по ВКС откроет молодежные центры в регионах России

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin / Reuters

4 апреля президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) откроет молодежные центры в регионах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля, заявление приводит ТАСС.

Как сообщает портал «СеверПост», одним из центров, которые по ВКС откроет глава государства, может стать учреждение «ВОИН» в Мурманской области.

Уточняется, что центр будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Ранее Путин лично посетил Чукотку и воспользовался для передвижения необычным видом транспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР Украины анонсировали очередную атаку на Крымский мост. Как и когда она может быть совершена?

      Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде на весну и лето

      Монтера пути арестовали после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

      Алиев заявил об отсутствии планов нападать на Армению

      Диетолог перечислил роковые ошибки худеющих

      Российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде

      Названы преимущества и недостатки китайских автомобилей

      Украинский премьер призвал уехавших граждан вернуться для службы в ВСУ

      Корвет «Резкий» отразил воздушное «нападение» противника

      В России выросло число природных катаклизмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше