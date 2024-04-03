В Кремле анонсировали мероприятие с участием Путина в регионах

Кремль: 4 апреля Путин по ВКС откроет молодежные центры в регионах России

4 апреля президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) откроет молодежные центры в регионах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля, заявление приводит ТАСС.

Как сообщает портал «СеверПост», одним из центров, которые по ВКС откроет глава государства, может стать учреждение «ВОИН» в Мурманской области.

Уточняется, что центр будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Ранее Путин лично посетил Чукотку и воспользовался для передвижения необычным видом транспорта.