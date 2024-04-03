В парламенте Петербурга перекличку начали с упоминания о новом иноагенте

В парламенте Петербурга перекличку начали с упоминания об иноагенте Вишневском

Заседание в парламенте Санкт-Петербурга начали перекличку с упоминания о новом статусе депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). На минувшей неделе он попал в список иноагентов. Об этом сообщила «Фонтанка».

Спикер заксобрания Александр Бельский упомянул о том, что Вишневский значится в указанном реестре. Кроме того, на стол депутата поставили новую табличку с указанием, что он иноагент.

На двери кабинета парламентария и его помощников теперь тоже висят таблички с указанием на новый статус.

Ранее сообщалось, что доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова задержали в Санкт-Петербурге. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что не знает, с чем связан интерес полиции, однако на его аватарке в социальной сети «ВКонтакте» несколько лет стоял флаг Украины.