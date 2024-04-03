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09:56, 3 апреля 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

Доцента ПГУПС Буракова с аватаркой в виде украинского флага задержала полиция
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова задержали во вторник, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что не знает, с чем связан интерес полиции, однако на его аватарке в социальной сети «ВКонтакте» несколько лет стоял флаг Украины.

Позже преподаватель поменял фото.

Бураков не назвал причину задержания

Доцент ПГУПС рассказал, что с 16:40 он находится во втором отделении полиции Адмиралтейского района Петербурга.

Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен

Дмитрий Бураковдоцент ПГУПС

Комментарий полиции о задержании преподавателя не приводится.

На аватарке в соцсетях у Буракова стоял флаг Украины

Как пишет «Фонтанка», с 1 марта 2014 года на аватарке у доцента во «ВКонтакте» стояла фотография трезубца на фоне флага Украины. У себя на странице он публиковал портрет президента СССР Михаила Горбачева, обращение президента Украины Владимира Зеленского, стихотворение про космонавта и депутата Госдумы Валентину Терешкову и многое другое.

На момент написания новости на аватарке у Буракова в соцсети стоит другое фото — кота с книгой по математическому анализу.

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Ранее москвичку наказали за сине-желтый цветок, вышитый ребенком на рюкзаке

В середине марта жительницу Москвы наказали за вышивку с сине-желтым цветком на рюкзаке. Согласно определению Симоновского суда, женщина демонстрировала пассажирам метро в вагоне поезда на станции «Шаболовская» «прикрепленный на лямке сумки цветок под названием "Незабудка", имеющий цветовую гамму флага Украины» и таким образом выражала негативное отношение к специальной военной операции. На нее составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Женщина не признала вину и рассказала, что цветок сделал ее ребенок. Суд назначил ей штраф, но его точную сумму назвать не смог. Согласно административной статье о дискредитации Российской армии, с россиянки могли взыскать до 50 тысяч рублей.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за радужные серьги

В феврале жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение радужных сережек по статье о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статья 20.3 КоАП). Девушку сдали в полицию люди, которые заметили на ней украшение и сняли его на видео. На суде россиянка объяснила, что не имеет отношения к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и не знакома с символикой этого движения, а сережки являются простым разноцветным украшением.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что не знает «о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России».

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      Варвара Кошечкина
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