В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

Bloomberg: в США рассмотрят запрос о помощи Украине не раньше середины апреля

Палата представителей США рассмотрит запрос о новой помощи Украине не раньше середины апреля, а возможно и позже. О таких сроках Bloomberg сообщили источники в партийном руководстве Конгресса.

По их словам, раньше голосования ждать не стоит, так как спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить противодействие со стороны республиканцев.

В марте Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле.