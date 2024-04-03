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21:13, 3 апреля 2024Мир

В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

Bloomberg: в США рассмотрят запрос о помощи Украине не раньше середины апреля

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Палата представителей США рассмотрит запрос о новой помощи Украине не раньше середины апреля, а возможно и позже. О таких сроках Bloomberg сообщили источники в партийном руководстве Конгресса.

По их словам, раньше голосования ждать не стоит, так как спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить противодействие со стороны республиканцев.

В марте Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле.

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      Варвара Кошечкина
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