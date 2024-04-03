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14:03, 3 апреля 2024Мир

В Турции задержали 89 человек за несогласованные акции после выборов

В Турции задержали 89 человек за несогласованные акции на востоке после выборов
СюжетВыборы в Турции

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В Турции задержали 89 человек за несогласованные акции на востоке страны после муниципальных выборов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X (бывший Твиттер).

«2 апреля были проведены несогласованные акции, в ходе которых участники выкрикивали лозунги в поддержку сепаратистской террористической организации [Рабочей партии Курдистана], забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление полиции. Задержаны 89 человек», — рассказал глава силового ведомства.

Акции протеста вызваны итогами голосования в восточных регионах Турции, где победу одержала Dem Parti, продвигающая интересы курдского населения. В частности, в городе Ван местные жители хотели поддержать победившего на выборах кандидата от партии Абдуллаха Зейдана, однако суд признал его не имеющим право быть избранным. Пост перешел кандидату от правящей партии.

В регионе введен запрет на проведение любых демонстраций в период ближайших 15 суток. В ряде регионов также введен подобный режим.

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      Максим Габриелян
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