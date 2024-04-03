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02:37, 3 апреля 2024Мир

Турецкие города после выборов захлестнули протесты со стрельбой

В городах Турции начались протесты из-за отстранения кандидата от DEM Зейдана

Фото: Umit Bektas / Reuters

Несколько турецких городов захлестнула волна протестов со стрельбой и поджогом покрышек на улицах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных городах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM parti Абдуллы Зейдана. Ранее он одержал победу, однако мандат предоставили кандидату от Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На фоне напряженности местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. В соцсетях и СМИ, близких к Рабочей партии Курдистана, призывают жителей выходить на улицы.

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Десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и бросают коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ силовики пускают слезоточивый газ, бьют протестующих дубинками и задерживают.

В Турции в воскресенье, 31 марта, прошли выборы в местные органы самоуправления. Правящая в стране ПСР впервые за 20 лет уступила оппозиции на выборах в муниципальные органы власти. В лидеры вышла Народно-республиканская партия, в борьбе за посты мэров крупных городов она получила большинство голосов.

Ранее Financial Times писала, что победа в выборах мэра Стамбула станет последним шансом для турецкой политической оппозиции. За пост градоначальника боролись бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, в результате одержавший победу.

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      Марина Совина
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