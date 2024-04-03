Взрывоопасный предмет нашли неподалеку от белгородского села

Губернатор Гладков: взрывоопасный предмет нашли вблизи села под Белгородом

Неподалеку от села Бубново Белгородской области нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор не уточнил, о каком именно предмете идет речь. Населенный пункт с указанным Гладковым названием находится более чем в 40 километрах от российско-украинской границы.

Находка была обнаружена в поле неподалеку от Бубново. Она была уничтожена прибывшими на место взрывотехниками, при этом никто не пострадал.

Утром 3 апреля Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вязовое Краснояружского района. В результате атаки были повреждены два домовладения и линии электро- и газоснабжения.