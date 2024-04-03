Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 3 апреля 2024Россия

Взрывоопасный предмет нашли неподалеку от белгородского села

Губернатор Гладков: взрывоопасный предмет нашли вблизи села под Белгородом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Неподалеку от села Бубново Белгородской области нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор не уточнил, о каком именно предмете идет речь. Населенный пункт с указанным Гладковым названием находится более чем в 40 километрах от российско-украинской границы.

Находка была обнаружена в поле неподалеку от Бубново. Она была уничтожена прибывшими на место взрывотехниками, при этом никто не пострадал.

Утром 3 апреля Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вязовое Краснояружского района. В результате атаки были повреждены два домовладения и линии электро- и газоснабжения.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      Гигантскую змею нашли в подземельях российского города

      В России призвали раздавать усадьбы в Сибири для роста демографии

      Звезда «Универа» призвала срочно избавиться от одного предмета на кухне

      Украина подписала с Финляндией соглашение по безопасности

      Обнаружена связь бактерий с низким риском болезней сердца

      Мишустин понадеялся на мощнейшие инвестиции от бизнеса

      Украинский офицер заявил об отсутствии положительных прогнозов по Часову Яру

      Мишустин высказался о возмездии за теракт в «Крокусе»

      МИД России проследит за реакцией ряда стран на запросы о терактах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше