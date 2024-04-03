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13:24, 3 апреля 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о превращении ЕС в НАТО в Армении

Захарова: миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Миссия Европейского союза (ЕС) в Армении превращается в миссию НАТО из-за нагнетания антироссийской истерии. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала продолжающуюся работу наблюдательной миссии Евросоюза в Армении. Она подчеркнула, что лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую истерию в стране и призывают готовиться к конфликту с Россией.

«Миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада по существу в миссию НАТО, ради демонстрации некой востребованности блока», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что европейские политики призывают Армению развивать военный потенциал, заставляя Ереван самостоятельно вкладываться в военно-промышленный комплекс.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал причины приглашения миссии Евросоюза на границу с Азербайджаном. По его словам, механизмы безопасности, существовавшие несколько десятилетий, не сработали.

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      Юрий Леонов
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