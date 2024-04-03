Захарова заявила о необъективности доклада ООН о пытках российских военных

МИД: данные о пытках военных РФ в докладе ООН нужны для видимой объективности

Данные о пытках российских военных в докладе комиссии ООН по нарушениям прав человека на Украине нужны для создания видимой объективности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Более 95 процентов массива собранной ооновцами информации подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых оккупированных украинских, как они это называют, территориях, включая Крым», — заявила она.

По словам Захаровой, комиссары ООН добавили показания российских военнослужащих украинской стороной лишь «для придания докладу видимой сбалансированности».

27 февраля 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, согласно которому военнопленные из России подвергались пыткам на Украине.