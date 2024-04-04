10-летняя именинница съела праздничный торт, уснула и не проснулась

NDTV: в Индии 10-летняя девочка отравилась тортом на день рождения и умерла

10-летняя жительница Индии уснула и не проснулась после того, как отравилась праздничным тортом на своем дне рождения. Об этом сообщает NDTV.

Именинница по имени Манви из штата Пенджаб праздновала день рождения вместе с семьей 24 марта. По случаю праздника родственники девочки заказали шоколадный торт на сайте пекарни. Все присутствующие съели десерт, а спустя несколько часов почувствовали недомогание.

Вскоре у Манви и ее младшей сестры началась рвота. Именинница пожаловалась на сильную жажду и попросила воды, после чего уснула. На следующее утро состояние девочки ухудшилось, и ее отвезли в больницу. Манви обследовали, однако она становилась все слабее. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Семья Манви утверждает, что причиной трагедии стал заказанный в пекарне торт. Родственники считают, что в нем содержалось какое-то ядовитое вещество и подали на владельца пекарни жалобу в полицию. По факту произошедшего начато расследование. «Вскрытие тела уже проведено. Образец торта также отправлен на анализ. Мы ждем результатов», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Китая попыталась отравить находящуюся в положении коллегу, чтобы помешать ей уйти в декретный отпуск. По словам женщины, она не могла самостоятельно справиться с возросшей нагрузкой на работе.

