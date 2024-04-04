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12:34, 4 апреля 2024Россия

20-летнюю беременную россиянку нашли на асфальте у многоэтажки

В Петербурге 20-летнюю беременную из Башкирии нашли лежащей на асфальте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 20-летнюю беременную девушку из Башкирии нашли лежащей на асфальте возле многоэтажного дома на Комендантском проспекте. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Очевидцы отметили, что россиянка получила несовместимые с жизнью травмы. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что в день происшествия девушка беспрепятственно зашла в подъезд многоэтажки в ЖК «Чистое небо». Жильцы видели, как она поднималась на последний этаж.

Оперативники начали разыскивать предполагаемого отца ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белорецком районе Башкирии автомобиль с женщиной, которая поехала на роды, застрял на нечищеной дороге. Навстречу машине с россиянкой выехали спасатели, однако и они увязли в снегу.

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