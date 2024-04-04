Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»

Трунов: новое заявление в СК от пострадавших подали из-за отделки «Крокуса»

Новое заявление в Следственный комитет (СК) России от имени 19 пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус сити холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом заявил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

По его словам, авторы обращения просят проверить виновность владельцев «Крокус сити холла» в связи с тем, что использование горючих материалов в отделке стен могло привести к стремительному распространению пожара.

Трунов указал на имеющийся запрет МЧС на этот счет. В приказе ведомства говорится, что в залах вместимостью свыше 800 зрителей сцена должна быть защищена противопожарным занавесом из негорючих материалов.

В заявлении пострадавшие просят следователей привлечь владельцев «Крокус сити холла» к уголовной ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов ответил на обвинения в их с отцом адрес. Он подчеркнул, что все системы безопасности в зале работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Агаларов напомнил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.