Американский наемник на Украине заявил о доминировании России на поле боя

Наемник из США Джеки: Россия доминирует в боях из-за нехватки снарядов у ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России доминируют на поле боя, так как у украинских войск не хватает снарядов. Об этом в беседе с Business Insider заявил наемник из США с позывным Джеки, сражающийся на стороне Киева.

«По словам Джеки, поскольку у Украины недостаточно артиллерии, у России есть "свобода действий". Он говорит, что русские на поле боя — "альфа-хищники"», — приводит издание слова американского наемника.

Джеки добавил, что нехватка боеприпасов вызвана прекращением регулярной помощи Украине со стороны США, в то время как ВС России, по словам наемника, закрепили доминирование и «могут вести массированный артиллерийский огонь прямо по пехоте и бронетехнике» ВСУ.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас также выразила обеспокоенность нехваткой боеприпасов у украинских войск.