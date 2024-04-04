Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 4 апреля 2024Мир

Американский наемник на Украине заявил о доминировании России на поле боя

Наемник из США Джеки: Россия доминирует в боях из-за нехватки снарядов у ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России доминируют на поле боя, так как у украинских войск не хватает снарядов. Об этом в беседе с Business Insider заявил наемник из США с позывным Джеки, сражающийся на стороне Киева.

«По словам Джеки, поскольку у Украины недостаточно артиллерии, у России есть "свобода действий". Он говорит, что русские на поле боя — "альфа-хищники"», — приводит издание слова американского наемника.

Джеки добавил, что нехватка боеприпасов вызвана прекращением регулярной помощи Украине со стороны США, в то время как ВС России, по словам наемника, закрепили доминирование и «могут вести массированный артиллерийский огонь прямо по пехоте и бронетехнике» ВСУ.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас также выразила обеспокоенность нехваткой боеприпасов у украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      Назван способ не переедать при стрессе

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      В России отреагировали на слова Макрона об информации о теракте в «Крокусе»

      В Харькове ядерная установка перешла на аварийное энергообеспечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше