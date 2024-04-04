Российский посол ответил на слова Блинкена о поведении России

Посол Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следует изменить свое поведение для улучшений отношений с Вашингтоном. Его слова приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

«От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим», — отметил он.