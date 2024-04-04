Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 4 апреля 2024Мир

Российский посол ответил на слова Блинкена о поведении России

Посол Антонов заявил, что американцам не следует давать советы России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следует изменить свое поведение для улучшений отношений с Вашингтоном. Его слова приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

«От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На самом деле Маша — призрак и жертва медведя: в России обеспокоились жутким ответом умной колонки о героине мультика

      Российский посол ответил на слова Блинкена о поведении России

      Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

      Во Франции заявили о неготовности Парижа на диалог с Москвой

      В ВСУ сочли уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений

      Зеленский проигнорировал запросы Карлсона об интервью

      Американский экономист назвал клоунами инициаторов изъятия российских активов

      В США признали присутствие ЦРУ на Украине

      В Словакии заявили о возможной катастрофе из-за вооружения Украины

      В Британии заявили о покупке Зеленским резиденции короля Карла III

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше