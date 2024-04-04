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16:30, 4 апреля 2024Экономика

Стало известно о возможном сокращении «Арктик СПГ-2» из-за санкций

Reuters: «Новатэк» может урезать «Арктик СПГ-2» до двух технологических линий

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» могут сократить с трех до двух технологических линий в связи с санкциями, которые в его отношении ввели США. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет Reuters.

В соответствии с планами «Новатэка», вторую линию должны открыть в 2024 году, а третью — в 2025. Но в настоящее время идет обсуждение возможности использовать оборудование для третьей линии на Мурманском заводе СПГ.

«Арктик СПГ-2» должен был производить 19,8 миллиона тонн СПГ и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата. Однако в ноябре 2023 года США включили его в санкционный список, а помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт объяснил, что Вашингтон будет добиваться уничтожения проекта.

Проблемой для запуска поставок стало отсутствие флота. Ввиду отсутствия на рынке свободных газовозов ледового класса в Южной Корее было заказано строительство шести судов, но получить их «Новатэк» не может.

По данным агентства, производство СПГ на проекте остановлено. Первая очередь прекратила работу как минимум до июня. Начать поставки можно будет летом, когда Северный морской путь (СМП) открыт для судов без ледового класса. Вместе с тем, предупреждают эксперты, производство СПГ сложно прерывать и возобновлять, что мешает варианту сезонных поставок.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с данными Минэнерго, сообщили о снижении добычи на проекте в феврале в три раза по сравнению с январем и в пять раз — к уровню декабря.

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      Платон Щукин
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