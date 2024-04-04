Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 4 апреля 2024Бывший СССР

Баку привлечет российских миротворцев к разминированию Карабаха

Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию Нагорного Карабаха
СюжетВзрывы в США:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Баку планирует привлечь российских миротворцев к разминированию Нагорного Карабаха. Об этом сообщил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что саперы и оборудование проходят аккредитацию, которая началась 1 апреля. По его словам, после этого команда саперов российских миротворцев приступит к работам по разминированию на территории Ходжалинского района.

Кроме того, Сулейманов проинформировал, что с ноября 2020 года саперы республики от мин территорию площадью почти 130 тысяч гектаров. За это время от минных взрывов пострадали 350 человек, добавил он.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что заявления о планах Баку напасть на Армению являются беспочвенными. Он также заявил о направленных против Азербайджана действиях ряда стран, в частности, поддержку Еревана Францией.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      Назван способ не переедать при стрессе

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      В России отреагировали на слова Макрона об информации о теракте в «Крокусе»

      В Харькове ядерная установка перешла на аварийное энергообеспечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше