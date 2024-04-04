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03:54, 4 апреля 2024Мир

Американская журналистка раскрыла подробности об интервью Байдена

Журналист канала ESPN Стил: интервью с Байденом было полностью срежиссированно
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Экс-телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила, что ее интервью с президентом США Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссированно, передает Fox News.

По ее словам, это был интересный опыт, так как все было очень организованно. «Мне сказали: "Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария"», — раскрыла подробности она.

Журналист отметила, что каждый вопрос главе государства был подготовлен заранее и многократно прорабатывался редакторами и руководством.

«Это было примерно так: "Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос"», — рассказала она. Журналист охарактеризовала свою беседу с Байденом как «душераздирающую».

Ранее в Госдуме заявили, что Байдену следует не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым.

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      Марина Совина
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