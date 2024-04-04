Счет за лечение в больнице в США возмутил пользователей сети

Пользовательница Reddit из США показала на портале счет, который пришел ей за лечение в больнице в течение нескольких дней. Сумма, которую потребовали от девушки, возмутила многих комментаторов.

«Почти через год после того, как я провела три дня в больнице, мне пришел счет», — написала автор поста. Она уточнила, что была госпитализирована после того, как получила пять переломов во время катания на велосипеде.

В счете указано, что пациентке сделали анализы и компьютерную томографию, дали лекарства, проводили физиотерапию и не только. Итоговая сумма, которую от нее потребовали заплатить за лечение, составила 34 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей).

«В нашей стране бардак. Я бы заплакал, получив такой счет», «Это настолько возмутительно, что мне хочется бросить телефон в стену», «Такое ощущение, что эту сумму просто придумали», «Это какое-то безумие», — отреагировали пользователи Reddit. Многие также удивились тому, что с девушки потребовали почти 18 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) за компьютерную томографию.

Автор публикации рассказала в комментариях, что страховая компания объяснила счет ошибкой в системе и заверила ее, что разбирается с инцидентом. «У меня практически случилась паническая атака. (...) Как, черт возьми, можно посылать счет на 34 тысячи долларов?» — добавила она.

Ранее пользователей Reddit возмутила статья из американской газеты 50-х годов. В материале приводилось мнение нескольких мужчин о допустимости телесного наказания для женщин.