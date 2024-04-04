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11:34, 4 апреля 2024Культура

Бузова назвала себя бриллиантом для будущего мужа

Бузова рассказала, что три года живет без романтических отношений

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что три года живет без романтических отношений, и назвала себя бриллиантом для будущего избранника. Ее слова приводит kp.ru.

Исполнительница отметила, что в 2021 году после своих последних отношений ушла в творчество, профессию и работу. «И я не хочу вступать на путь моей героини, которая просто перебирает разных мужчин для того, чтобы компенсировать свою боль, свою женскую дыру в душе и одиночество. К сожалению, это путь в никуда», — поделилась артистка.

Она подчеркнула, что верит в любовь и чувства. По словам Бузовой, ее будущий муж будет знать, что ему достался «действительно бриллиант». «На моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем, потому что моя репутация — и женская, и профессиональная, — к счастью, она, ну если не идеальная, то к этому всегда нужно стремиться», — заключила телеведущая.

Ранее Бузова отказалась обращать внимание на российского актера Никиту Кологривого, отбывавшего арест за дебош, который он устроил в одном из заведений Новосибирска.

Первым мужем Бузовой в 2012 году стал футболист Дмитрий Тарасов. В декабре 2016 года сообщалось, что пара официально развелась. В январе 2021 года телеведущая объявила о расставании с блогером и рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

ЖЗЛ
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