Десять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на российской трассе

РЕН ТВ: в Якутии 10 человек пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

В Якутии десять человек пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса на трассе. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, водитель легковой машины врезался в общественный транспорт. Все произошло в российском регионе днем в четверг, 4 апреля, отметил собеседник телеканала.

В результате аварии один человек получил несовместимые с жизнью травмы. С места из десяти пострадавших были эвакуированы девять человек. Удалось выяснить, что у троих — травмы средней степени тяжести, у шестерых — легкой степени тяжести.

Другие обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Четверых из них в состоянии средней тяжести поместили в отделение травматологии.