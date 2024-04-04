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16:25, 4 апреля 2024Россия

Десять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом на российской трассе

РЕН ТВ: в Якутии 10 человек пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Якутии десять человек пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса на трассе. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, водитель легковой машины врезался в общественный транспорт. Все произошло в российском регионе днем в четверг, 4 апреля, отметил собеседник телеканала.

В результате аварии один человек получил несовместимые с жизнью травмы. С места из десяти пострадавших были эвакуированы девять человек. Удалось выяснить, что у троих — травмы средней степени тяжести, у шестерых — легкой степени тяжести.

Другие обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Четверых из них в состоянии средней тяжести поместили в отделение травматологии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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