В ДТП с автобусом в российском регионе пострадали 15 человек

Минздрав: в ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщило Министерство здравоохранения российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла во вторник, 2 апреля, около 17:20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим по правой полосе «КАМАЗом».

Пять человек госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации.

Ранее десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе Дмитрова Московской области. На выложенных порталом кадрах видно, что вагоны буквально разбросало по путям, стенки части из них из-за аварии оказались выкручены и погнуты.