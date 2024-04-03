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01:06, 3 апреля 2024Россия

В ДТП с автобусом в российском регионе пострадали 15 человек

Минздрав: в ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщило Министерство здравоохранения российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла во вторник, 2 апреля, около 17:20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим по правой полосе «КАМАЗом».

Пять человек госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации.

Ранее десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе Дмитрова Московской области. На выложенных порталом кадрах видно, что вагоны буквально разбросало по путям, стенки части из них из-за аварии оказались выкручены и погнуты.

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      Марина Совина
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