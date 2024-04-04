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16:21, 4 апреля 2024Наука и техника

Создано лекарство против глобальной угрозы здоровью людей

Nature Communications: создано лекарство против болезни печени

Фото: Christina Victoria Craft / Unsplash

Ученые Института науки и технологий Кванджу в Южной Корее создали лекарство против жировой болезни печени, которая представляет собой значительную глобальную угрозу для общественного здравоохранения из-за своего распространения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Безалкогольная жирная болезнь печени у людей характеризуется накоплением жира в печени и увеличивает риск развития более тяжелых состояний, таких как стеатогепатит, связанный с метаболической дисфункцией (MASH) и приводящий к воспалению, вздутию живота и потенциальному фиброзу.

Специалисты разработали соединение 11c, которое является новым антагонистом 5-HT2A-рецептора. Этот рецептор связывается с соответствующим нейромедиатором, являющимся ключевым регулятором системного энергетического метаболизма во многих тканях. Ранее было показано, что у мышей с нокаутом гена, кодирующего 5-HT2A-рецептор, в печени блокируется развитие стеатоза — первой стадии жировой болезни.

В экспериментах с использованием животной модели препарат продемонстрировал хорошую эффективность в качестве терапевтического агента для лечения жировой болезни печени. Он также показал хорошую фармакокинетику и минимальную цитотоксичность.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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