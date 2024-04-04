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08:05, 4 апреля 2024Экономика

Домохозяек призвали чистить плиту зубной щеткой

Домохозяйкам дали совет по очистке плиты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жир с варочной панели плиты можно легко очистить с помощью уксуса, соды, а также губки и старой зубной щетки. Таким советом с домохозяйками поделились эксперты «МОС СМИ».

Этот способ поможет избавиться от жира на варочной панели за 10 минут, а также сэкономить на материалах. Крупные капли жира и другого мусора с плиты необходимо убрать бумажными полотенцами или влажной тряпкой, призвали эксперты.

Далее следует смешать равные части горячей воды и уксуса в небольшой емкости. Для усиления эффекта очистки в раствор рекомендуется добавить соду.

Домохозяйкам следует хорошо смочить губку в смеси и нанести ее на поверхность плиты, оставив на пять минут. За это время смесь должна размягчить жир. Далее жир нужно смыть, промыв затем панель чистой влажной тряпкой. Сода обладает небольшим абразивным свойством, поэтому может незначительно повредить поверхность варочной панели. Втирая ее, не следует применят слишком много усилий.

Ранее домохозяйкам рекомендовали использовать пищевую соду, чтобы убрать запах еды из пищевого контейнера.

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      Мария Черкасова
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