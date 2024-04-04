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21:14, 4 апреля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

«Около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате взрыва незначительные повреждения получила кровля и фасад коммерческого объекта. Пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, днем 4 апреля украинский FPV-дрон ударил по движущемуся по дороге грузовому автомобилю. В результате машина получила значительные повреждения, однако водитель не пострадал.

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      Марина Совина
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