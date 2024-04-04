Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

«Около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате взрыва незначительные повреждения получила кровля и фасад коммерческого объекта. Пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, днем 4 апреля украинский FPV-дрон ударил по движущемуся по дороге грузовому автомобилю. В результате машина получила значительные повреждения, однако водитель не пострадал.