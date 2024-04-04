Экс-спикер Рады сравнил законопроект о мобилизации с диверсией

Разумков: законопроект о мобилизации наносит вред финансовому сектору Украины

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что законопроект о мобилизации успел нанести финансовому сектору страны больше вреда, чем боевые действия, сравнив его с диверсией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Новости. Live».

«Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его еще не приняли, а он уже навредил Украине и в международном плане, и в плане финансовом», — заявил Разумков.

По его словам, лишь за январь 2024 года жители страны сняли со счетов 24,7 миллиарда гривен (более 58,3 миллиарда рублей). Он отметил, что эта сумма превышает аналогичное значение в начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.

Бывший спикер Рады добавил, что покинувшие ранее страну украинцы стремятся переоформлять свои паспорта в зарубежных консульствах для того, чтобы государство потеряло их из виду. Шансов на их возвращение на родину становится все меньше, заключил Разумков.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.