Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:49, 4 апреля 2024Наука и техника

Для консолей перестанут выпускать эксклюзивные игры

IGN: для PlayStation и Xbox будут реже выпускать эксклюзивные игры

Фото: Unsplash

Производители игр будут реже выпускать эксклюзивы для определенных консолей. Об этом сообщает издание IGN.

Журналисты медиа пообщались со специалистами в игровой индустрии, которые рассказали, что производители игр начали больше ориентироваться на зарабатывании денег. В связи с этим тайтлы должны выходить на всех платформах, а не эксклюзивно для какой-то конкретной консоли.

«Макроэкономическая ситуация будет способствовать тому, что компании будут стремиться оптимизировать свою деятельность», — заявил аналитик Aphere Analytics Пирс Хардинг-Роллс. Из этого следует, что игроки на рынке будут реже ориентироваться на рискованные проекты. «Геймеры ожидают возможности играть в игры на самых разных устройствах», — заявил аналитик Niko Дэниел Ахмад, предсказывая, что студии практически перестанут выпускать эксклюзивы.

По мнению Хардинг-Роллса, среди геймеров растет запрос на портативный гейминг. Это означает, что в будущем могут появиться новые компактные приставки. «Запуск игр на ПК и портирование на мобильные устройства — способ решения проблемы», — подчеркнул Дэниел Ахмад.

Ранее специалисты исследовательской компании Newzoo заявили, что продажи ПК и консолей не поднимутся выше допандемического уровня в ближайшие годы. Отчасти это связано со снижением интереса к играм среди геймеров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Комментарии были угрожающие». Как Макрон отреагировал на переговоры министров обороны России и Франции?

      Для консолей перестанут выпускать эксклюзивные игры

      Рабочим местом российской стриптизерши заинтересовалась Гострудинспекция

      Карелин оценил недопуск российского борца-чемпиона к отбору на Олимпиаду

      Сергей Зверев посоветовал россиянам носить «бабушкины» трусы

      В России назвали самую популярную сферу для трудоустройства

      Японский автопроизводитель заплатил три миллиарда рублей за уход из России

      Россияне назвали главные черты Путина

      У российского блогера арестовали деньги на счетах и автомобиль

      В НАТО сообщили о наступлении России по всей линии фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше