Для консолей перестанут выпускать эксклюзивные игры

IGN: для PlayStation и Xbox будут реже выпускать эксклюзивные игры

Производители игр будут реже выпускать эксклюзивы для определенных консолей. Об этом сообщает издание IGN.

Журналисты медиа пообщались со специалистами в игровой индустрии, которые рассказали, что производители игр начали больше ориентироваться на зарабатывании денег. В связи с этим тайтлы должны выходить на всех платформах, а не эксклюзивно для какой-то конкретной консоли.

«Макроэкономическая ситуация будет способствовать тому, что компании будут стремиться оптимизировать свою деятельность», — заявил аналитик Aphere Analytics Пирс Хардинг-Роллс. Из этого следует, что игроки на рынке будут реже ориентироваться на рискованные проекты. «Геймеры ожидают возможности играть в игры на самых разных устройствах», — заявил аналитик Niko Дэниел Ахмад, предсказывая, что студии практически перестанут выпускать эксклюзивы.

По мнению Хардинг-Роллса, среди геймеров растет запрос на портативный гейминг. Это означает, что в будущем могут появиться новые компактные приставки. «Запуск игр на ПК и портирование на мобильные устройства — способ решения проблемы», — подчеркнул Дэниел Ахмад.

Ранее специалисты исследовательской компании Newzoo заявили, что продажи ПК и консолей не поднимутся выше допандемического уровня в ближайшие годы. Отчасти это связано со снижением интереса к играм среди геймеров.