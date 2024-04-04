Герасимов заявил о разрушении Западом фундамента стратегической стабильности

Герасимов заявил о разрушении странами Запада фундамента стабильности

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил о разрушении странами Запада фундамента стратегической стабильности и международных институтов безопасности. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он выступил на открытии заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ, которое проходит в Москве.

Герасимов обратил внимание коллег на то, что нынешняя встреча проходит на фоне «быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению». По его мнению, в данной ситуации государства СНГ обязаны иметь хорошо оснащенные вооруженные силы.