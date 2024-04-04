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20:17, 4 апреля 2024Наука и техника

Huawei завершила продажу компании Honor

GizmoChina: Huawei окончательно закрыла сделку по продаже активов Honor

Фото: Jovana Kuzmanovic / Shutterstock / Fotodom

Китайская корпорация Huawei отчиталась об окончательной продаже дочерней компании Honor. Об этом сообщает издание GizmoChina.

В годовом отчете фирмы говорится, что сделка по продаже Honor и всех активов была закрыта. В материалах уточняется, что новый владелец Honor приобрел активы компании в рассрочку. При этом в Huawei не стали раскрывать окончательную сумму продажи.

Сделка по покупке Honor и прочих филиалов корпорацией Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. была инициирована в 2020 году. Huawei была вынуждена продать компанию, так как в мае 2019 года попала в санкционный список США.

Продавая дочернюю компанию по производству смартфонов, Huawei признала, что в условиях санкций Honor потеряет доступ к важным компонентам для производства продукции. По словам журналистов медиа, таким образом китайская корпорация защитила свое дочернее предприятие.

В сентябре руководитель китайской компании Honor Чжао Мин прокомментировал слухи о воссоединении с Huawei. По словам топ-менеджера, обратное слияние с Huawei «абсолютно невозможно».

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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