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12:29, 4 апреля 2024Экономика

Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи преодолел отметку 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов в четверг, 4 апреля, индекс Мосбиржи преодолел отметку 3400 пунктов, что произошло впервые с февраля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 3404 пунктов, по состоянию на 12:10 по московскому времени показатель скорректировался до 3398 пунктов. В первых числах февраля 2022 года, перед началом боевых действий на Украине, индекс превышал 3500 пунктов, однако к концу месяца уже опустился ниже 2400 пунктов.

Исторического максимума (выше 4250 пунктов) индекс достигал в октябре 2021 года. К быстрому снижению он перешел после многочисленных предупреждений политиков и разведок западных стран, несмотря на опровержения Москвы, о готовности России изменить характер активности в Донецкой и Луганской народных республиках.

Курс доллара от TradingView

В последние два года российский рынок растет в условиях сложностей с инвестированием в инструменты за рубежом, а также заблокированной для иностранных инвесторов возможностью вывести средства с площадки. Стабильно растет интерес к акциям со стороны физических лиц, которые видят в них возможность получения дохода более высокого, чем на депозитах.

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