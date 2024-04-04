Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром

Восемь пассажиров круизного лайнера оставили на острове в Африке из-за опоздания

20 марта крупный круизный лайнер Norwegian Dawn отправился из Кейптауна в 20-дневное путешествие вокруг побережья Африки. Однако уже через девять дней стандартный круиз с конечной точкой в Барселоне обернулся скандалом. Корабль снялся с якоря, оставив восьмерых пассажиров из США и Австралии в островном государстве из-за того, что они опоздали ко времени отплытия. По словам незадачливых туристов, к моменту их прибытия в порт лайнер все еще стоял рядом с берегом, но команда приняла решение не пускать их на борт.

Пассажиров оставили на африканском острове Сан-Томе и Принсипи

Восемь пассажиров остались на африканском острове Сан-Томе и Принсипи в пятницу, 29 апреля. Они не смогли вернуться на лайнер Norwegian Dawn ко времени отплытия. Опоздавшими оказались шестеро американцев и двое австралийцев, среди которых был мужчина с проблемами с сердцем, женщина в инвалидной коляске и беременная женщина.

Туристы отправились на частную экскурсию, и гид привез их в порт на час позже оговоренного времени отбытия. При этом в дороге они позвонили на корабль и предупредили об опоздании. Из всех восьмерых лишь у одного человека с собой была банковская карточка. Все вещи и паспорта туристов остались в их каютах.

Когда они прибыли на место, лайнер все еще стоял на якоре. Лодка береговой охраны отвезла их к кораблю, но капитан якобы не позволил им взойти на борт.

Капитан мог легко принять решение повернуть один из катеров назад, забрать нас, взять на борт и продолжить путь. Не было порта, куда им нужно было прибыть на следующий день, они просто собирались выйти в море

Джей Кэмпбелл пассажир Norwegian Dawn

Туристов отвезли обратно на берег, и лайнер оплыл без них. Позже оказалось, что паспорта опоздавших туристов и 80-летней Джулии Ленкофф, которая отправилась на берег, чтобы получить медицинскую помощь в связи с микроинсультом, переправили в порт Сан-Томе и Принсипи.

Команда лайнера не отложила отплытие даже из-за пассажирки с микроинсультом

Команда лайнера была осведомлена о проблеме Ленкофф, корабельные медики сами посоветовали ей обратиться за помощью в больницу Сан-Томе и Принсипи. Когда женщина не вернулась к нужному времени, ей якобы несколько раз безуспешно пытались дозвониться по мобильному, а также выясняли ее судьбу через агента компании в порту.

После отплытия команда не стала связываться с родными Ленкофф в США. Представители компании объяснили это тем, что, хотя женщина указала контакты на случай чрезвычайных ситуаций, она оставалась в сознании, а в этом случае у них нет права делиться с третьими лицами личной информацией пассажира.

Ленкофф и еше один турист на Сан-Томе и Принсипи Кадр: Inside Edition / Youtube

В результате группа из восьми туристов помогла Ленкофф купить билеты до США с пересадкой в Лиссабоне. По словам родных пожилой женщины, только это и спасло ей жизнь.

Туристам пришлось самостоятельно добираться до Гамбии, а затем до Сенегала

Оставленные на острове туристы были вынуждены самостоятельно искать способы вернуться на лайнер будучи почти без денег, вещей и медикаментов. Пассажиры знали, что следующая остановка лайнера будет в порту Гамбии в субботу, 1 апреля. Они решили попытаться добраться туда, хотя поиск транспорта и отелей для группы из восьми человек, один из которых маломобилен, оказался непростой задачей. Тем не менее они преуспели и смогли долететь до порта Гамбии.

К их разочарованию, в Гамбии лайнер не смог встать на якорь из-за погодных условий во время отлива. Группе опоздавших пришлось организовывать новое путешествие — на этот раз в Дакар, Сенегал. Туда они должны были добраться ранним утром во вторник, чтобы снова присоединиться к круизу. Всего за 48 часов туристы пересекли границы семи стран, и им удалось взойти на борт в Дакаре.

Компания Norwegian возложила ответственность за произошедшее на пассажиров

По мнению компании Norwegian, которая организовала круиз, пассажиры были сами ответственны за то, чтобы вовремя вернуться на корабль. Эту информацию несколько раз повторили по громкоговорителю после прибытия в порт Сан-Томе и Принсипи. Представители компании подчеркнули, что команда действовала в соответствии с инструкциями. При этом организатор круиза согласился возместить расходы туристов на путешествие из Гамбии в Сенегал.

Одна из туристок попыталась взойти на борт лайнера, но ей не позволили Кадр: Inside Edition / Youtube

Однако проехавшие несколько стран туристы не согласны с таким подходом и возмущены отношением персонала к внештатной ситуации. «После того, через что нам пришлось пройти, мы искренне верим, что, хотя существует набор правил или инструкций, которым, возможно, следовала команда, они делали это слишком жестко. Я считаю, что им стоило бы помнить, что они работают в индустрии гостеприимства, где безопасность и благополучие клиентов должны быть главным приоритетом», — прокомментировала ситуацию Джилл Кэмпбелл, одна из опоздавших туристок.