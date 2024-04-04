Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:13, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Словакии заявили о возможной катастрофе из-за вооружения Украины

Глава парламента Словакии Пеллегрини: вооружение Украины приведет к катастрофе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооружение Украины может привести к катастрофе, заявил кандидат в президенты Словакии, глава парламента республики Петер Пеллегрини. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поставка оружия Киеву не дает никаких результатов. Дальнейшее предоставление вооружения Украине станет причиной гибели как минимум 10 тысяч военных и мирных жителей, уверен он.

«Если мы хотим продолжать лишь отправлять оружие на Украину, то у меня серьезные опасения, что это может закончиться в конце концов еще большей катастрофой», — подчеркнул он.

Ранее сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос заявил, что российская армия быстро уничтожает поставленное Украине западное вооружение. Он указал, что большая часть этой техники на поле боя уничтожается за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На самом деле Маша — призрак и жертва медведя: в России обеспокоились жутким ответом умной колонки о героине мультика

      Российский посол ответил на слова Блинкена о поведении России

      Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

      Во Франции заявили о неготовности Парижа на диалог с Москвой

      В ВСУ сочли уже неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений

      Зеленский проигнорировал запросы Карлсона об интервью

      Американский экономист назвал клоунами инициаторов изъятия российских активов

      В США признали присутствие ЦРУ на Украине

      В Словакии заявили о возможной катастрофе из-за вооружения Украины

      В Британии заявили о покупке Зеленским резиденции короля Карла III

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше