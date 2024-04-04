Глава парламента Словакии Пеллегрини: вооружение Украины приведет к катастрофе

Вооружение Украины может привести к катастрофе, заявил кандидат в президенты Словакии, глава парламента республики Петер Пеллегрини. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, поставка оружия Киеву не дает никаких результатов. Дальнейшее предоставление вооружения Украине станет причиной гибели как минимум 10 тысяч военных и мирных жителей, уверен он.

«Если мы хотим продолжать лишь отправлять оружие на Украину, то у меня серьезные опасения, что это может закончиться в конце концов еще большей катастрофой», — подчеркнул он.

Ранее сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос заявил, что российская армия быстро уничтожает поставленное Украине западное вооружение. Он указал, что большая часть этой техники на поле боя уничтожается за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии.