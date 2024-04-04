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14:15, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины

Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — заявил глава МИД.

Он также пояснил, если с Москвой хотят договариваться на основе «справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности», то она готова вести переговоры в любой момент. Для этого, считает он, не нужна «формула Зеленского» в роли «подкладки» между готовностью к переговорам и их началом.

«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — добавил Лавров.

Ранее министр прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам в случае выхода на границы февраля 2022 года. На это Лавров ответил, что «мечтать не вредно».

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      Алевтина Запольская
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