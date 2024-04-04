Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — заявил глава МИД.

Он также пояснил, если с Москвой хотят договариваться на основе «справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности», то она готова вести переговоры в любой момент. Для этого, считает он, не нужна «формула Зеленского» в роли «подкладки» между готовностью к переговорам и их началом.

«Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — добавил Лавров.

Ранее министр прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам в случае выхода на границы февраля 2022 года. На это Лавров ответил, что «мечтать не вредно».