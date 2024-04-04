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00:12, 5 апреля 2024Из жизни

Молния ударила в факел статуи Свободы в Нью-Йорке

Разряд молнии ударил в факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Архивное фото

Архивное фото. Peter Giovannini / imageBROKER.com / Global Look Press

Мощный разряд молнии попал в статую Свободы в Нью-Йорке. Фотографию явления опубликовала американская газета New York Post.

Как видно на снимке, удар пришелся в факел, который находится в верхней части памятника.

В пресс-службе управления парков города рассказали РИА Новости, что подобные инциденты происходят много раз за год. «Она очень хорошо заземлена – 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», — подчеркнули собеседники агентства. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет NYP, из-за мощного шторма утром 4 апреля тысячи людей в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте остались без электричества. Порывы ветра достигали 60 миль в час (около 96 километров в час или 26 метров в секунду).

Ранее фотографу Фернандо Брага запечатлел момент удара молнии в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро.

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      Марина Совина
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