Меган Маркл вышла на публику в наряде за 369 тысяч рублей

Американская актриса Меган Маркл посетила художественную галерею в Лос-Анджелесе в дорогостоящем наряде. Соответствующие снимки публикует Elle.

42-летняя супруга принца Гарри вышла на публику в черной накидке, украшенной вышивкой в виде цветов, бренда Carolina Herrera. Известно, что стоимость данного предмета гардероба составляет четыре тысячи долларов (369 тысяч рублей).

Свой образ знаменитость дополнила многочисленными аксессуарами в виде браслетов и кольца. Она также распустила завитые в локоны волосы и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Маркл высмеяли в сети из-за одной детали на платье за 313 тысяч рублей. Звезда предстала в наряде люксового бренда Oscar de la Renta. Многие юзеры заметили, что платье герцогини порвалось, образовав небольшую дыру на талии.