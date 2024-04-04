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19:42, 4 апреля 2024Ценности

Меган Маркл вышла на публику в наряде за 369 тысяч рублей

Фото: Astrida Valigorsky / Getty Images

Американская актриса Меган Маркл посетила художественную галерею в Лос-Анджелесе в дорогостоящем наряде. Соответствующие снимки публикует Elle.

42-летняя супруга принца Гарри вышла на публику в черной накидке, украшенной вышивкой в виде цветов, бренда Carolina Herrera. Известно, что стоимость данного предмета гардероба составляет четыре тысячи долларов (369 тысяч рублей).

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Свой образ знаменитость дополнила многочисленными аксессуарами в виде браслетов и кольца. Она также распустила завитые в локоны волосы и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Маркл высмеяли в сети из-за одной детали на платье за 313 тысяч рублей. Звезда предстала в наряде люксового бренда Oscar de la Renta. Многие юзеры заметили, что платье герцогини порвалось, образовав небольшую дыру на талии.

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      Екатерина Ештокина
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