Министр иностранных дел Литвы предрек НАТО большие сражения

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: НАТО предстоят большие сражения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предрек НАТО большие сражения в будущем. Его слова передает LRT.

Самой крупной победой НАТО для Литвы стало, то, что страна восстановила свою независимость и вернулась на европейскую карту, сообщил Ландсбергис, выступая на мероприятии по случаю 75-летия основания НАТО в Брюсселе.

«К сожалению, возможно, что самые большие сражения НАТО еще только предстоят в будущем. Мы должны быть к этому готовы, потому что, если эти сражения придут к нам, а мы не будем готовы, это будет самой большой нашей ошибкой», — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече НАТО принято решение разработать следующий шаг в направлении членства республики. Он также отметил, что в Киеве считают заслуженным членство в военном блоке.