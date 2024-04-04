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09:13, 4 апреля 2024Экономика

Москвичей напугали снегом

Синоптики предсказали мокрый снег в столице 4 апреля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московском регионе в четверг, 4 апреля, местами ожидаются кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег в отдельных районах. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Погода в столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдет на запад Коми. В Москве и области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Холодный воздух окажется у берегов Москвы-реки благодаря ветрам северных румбов.

Днем температура воздуха составит плюс 5-7 градусов Цельсия, по области плюс 3-8 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы — 746 миллиметров ртутного столба.

В среду, 3 апреля, на Москву обрушилась непогода со штормовым ветром и перепадами температуры. Ветер валил деревья, а также срывал облицовку с домов.

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      Мария Черкасова
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