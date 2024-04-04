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09:00, 4 апреля 2024Россия

Мужчина потерял сознание от удара во время непогоды в Москве и попал на видео

В Москве мужчина упал без сознания от удара дверью в шторм и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве обслуживавший фуру мужчина потерял сознание от удара дверью во время шторма в Москве и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

3 апреля на столицу обрушился шторм с порывами ветра до 21 метра в секунду.

На кадрах резко закрывшаяся от сильного порыва ветра створка автофургона сбивает мужчину с ног. После этого он неподвижно лежит на асфальте.

Утром 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последствиях устранения непогоды. Он также сообщил о 15 пострадавших. Еще двоих человек спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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