Мужчина потерял сознание от удара во время непогоды в Москве и попал на видео

В Москве мужчина упал без сознания от удара дверью в шторм и попал на видео

В Москве обслуживавший фуру мужчина потерял сознание от удара дверью во время шторма в Москве и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

3 апреля на столицу обрушился шторм с порывами ветра до 21 метра в секунду.

На кадрах резко закрывшаяся от сильного порыва ветра створка автофургона сбивает мужчину с ног. После этого он неподвижно лежит на асфальте.

Утром 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последствиях устранения непогоды. Он также сообщил о 15 пострадавших. Еще двоих человек спасти не удалось.