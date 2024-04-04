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15:31, 4 апреля 2024Россия

В российском регионе девушку пытались вытолкнуть из кабинки на канатной дороге

На «Розе Хутор» мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Мужчина пытался вытолкнуть из кабинки на канатной дороге «Роза Хутор» в Сочи девушку. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили о начатой проверке после публикаций в местных Telegram-каналах видеозаписи, на которой мужчина за ногу пытается вытащить девушку из кабинки на канатной дороге. В публикациях утверждалось, что посетительницу горнолыжного курорта пытались выгнать сотрудники охраны якобы из-за того, что у нее был «фальшивый» скипасс.

Как уточнили в МВД, после происшествия в полицию никто не обращался. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее под Петербургом мужчина скинул женщину в мусоропровод во время свидания.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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