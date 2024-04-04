В российском регионе девушку пытались вытолкнуть из кабинки на канатной дороге

На «Розе Хутор» мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге

Мужчина пытался вытолкнуть из кабинки на канатной дороге «Роза Хутор» в Сочи девушку. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили о начатой проверке после публикаций в местных Telegram-каналах видеозаписи, на которой мужчина за ногу пытается вытащить девушку из кабинки на канатной дороге. В публикациях утверждалось, что посетительницу горнолыжного курорта пытались выгнать сотрудники охраны якобы из-за того, что у нее был «фальшивый» скипасс.

Как уточнили в МВД, после происшествия в полицию никто не обращался. Обстоятельства случившегося выясняются.

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