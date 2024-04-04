На Украине рассказали о судьбе ограниченно годных военнообязанных

МО Украины: ограниченно годные должны пройти медкомиссию до февраля 2025 года

На Украине признанные ограниченно годными граждане должны будут пройти медкомиссию до февраля 2025 года. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) страны в Telegram.

В ведомстве уточнили, что закон об отмене категории ограниченно годных к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вступит в силу 4 мая. После этого у военнообязанных, которые имели данный статус, будет девять месяцев (до 4 февраля 2025 года) на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

«После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе», — пояснили в Минобороны, добавив, что признанные негодными граждане будут сняты с воинского учета.

Об отмене категории ограниченно годных на Украине стало известно 2 апреля. Соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.