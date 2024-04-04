На Украине заявили о поиске НАТО лучших систем ПВО для ВСУ

Кулеба: страны НАТО пообещали найти лучшие системы ПВО для ВСУ

Страны НАТО пообещали найти для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новые системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

«Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot — только они могут перехватывать баллистические ракеты. (...) В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине», — рассказал он

Ранее министр заявлял, что планирует задать вопрос про поставки ЗРК Patriot Киеву в ходе встречи по случаю 75-летия НАТО. Он подчеркнул, что Украина требует поставки Patriot из-за необходимости перехватывать баллистические ракеты.