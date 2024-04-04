Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о поиске НАТО лучших систем ПВО для ВСУ

Кулеба: страны НАТО пообещали найти лучшие системы ПВО для ВСУ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Страны НАТО пообещали найти для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новые системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

«Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot — только они могут перехватывать баллистические ракеты. (...) В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине», — рассказал он

Ранее министр заявлял, что планирует задать вопрос про поставки ЗРК Patriot Киеву в ходе встречи по случаю 75-летия НАТО. Он подчеркнул, что Украина требует поставки Patriot из-за необходимости перехватывать баллистические ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Один российский парк признали самым лучшим в стране

      Украинская туристка запугала ножами водителя такси из-за цены поездки

      21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше