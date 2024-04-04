Названы помехи для российской рыбной отрасли

АСРФ: выпуск продукции глубокой переработки рыбы сдерживают ограничения экспорта

Выпуск продукции глубокой переработки рыбы в России сдерживают ограничения экспорта. Помехи для отрасли назвали представители Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), их цитирует «Интерфакс».

В январе-феврале 2024 года выпуск рыбной продукции в РФ увеличился на 14,3 процента в годовом выражении, до 763 тысяч тонн. По данным Росстата, производство мороженых фарша, сурими и филе морской рыбы увеличилось на 16,7 процента, до 90 тысяч тонна, а рыбной муки — на 15,7 процента, до 39,7 тысячи тонн. Несмотря на увеличение показателей доля продукции глубокой переработки осталась на 1,7 процентных пункта ниже 2022 года.

В АСРФ объясняют сокращение доли продукции глубокой переработки нестабильной ситуацией на внешних рынках и сокращением спроса на фоне закрытия рынка США и санкций со стороны ЕС и Великобритании. Переориентация на рынки дружественных стран позволяет наращивать объемы экспорта, однако в Китае, странах Африки и Ближнего Востока традиционно потребляют неразделанную рыбную продукцию, отметили эксперты.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в 2023 году объемы ввоза рыбы и морепродуктов на территорию России выросли на 18 процентов в годовом выражении и достигли уровня в 656 тысяч тонн. В денежном выражении показатель увеличился на шесть процентов в сравнении с уровнем 2022 года. Ключевыми поставщиками рыбы и морепродуктов в Россию стали Белоруссия, Фарерские острова, Чили, Китай, Вьетнам, Эквадор, Индия и Перу.