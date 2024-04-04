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17:23, 4 апреля 2024Моя страна

Один российский парк признали самым лучшим в стране

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: парк «Швейцария» стал самым лучшим в России

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о результатах конкурса «Парки России». Один из постов на данную тему появился в его Telegram-канале.

По словам главы города, парк «Швейцария» признали самым лучшим в стране. Шалабаев отметил, что в числе его конкурентов были природные объекты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Волгограда, Воронежа и Кирова.

«Поздравляю команду парка, которые, знаю, живут своим делом, и нас с вами, его посетителей, за то, что в любой день можем прогуляться в лучшем парке страны!» — заявил мэр.

По данным «Московского комсомольца», парки оценивались по следующим критериям: посещаемость, наличие новых объектов благоустройства, упоминания в прессе, а также обеспеченность зелеными насаждениями и качество их содержания.

Ранее сообщалось, что россияне определили главные достопримечательности страны. Так, в топ-30 достопримечательностей России вошли горный парк «Рускеала» в республике Карелия, Белая мечеть в Казани и природный парк чудес «Кудыкина гора» в Липецкой области.

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      Мария Винар
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