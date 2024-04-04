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14:12, 4 апреля 2024Россия

Офицер закрыл собой рядового от взрыва гранаты на полигоне в Подмосковье

В Ногинске офицер закрыл собой рядового, кинувшего гранату в бруствер

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На военном полигоне в подмосковном Ногинске во время учений майор закрыл собой от взрыва гранаты рядового. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в рамках учений, проходивших в марте, военнослужащие тренировались в метании ручной гранаты, однако один из рядовых случайно бросил боеприпас в бруствер — насыпь в фортификационном сооружении, где располагаются солдаты. Находившийся рядом майор оттолкнул бойца и прикрыл его от осколков.

Как пишет канал, в результате офицер получил ранение, тяжесть которого не уточняется. Пострадавшему наложили жгут, после чего госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние майора врачи оценивают как стабильное.

Ранее российский военнослужащий спас сослуживцев от гранаты в бою на авдеевском направлении спецоперации. Как стало известно, во время контактного боя мужчина повернулся спиной к летевшему боеприпасу, прикрыв остальных бойцов от осколков. В результате его госпитализировали с тяжелыми ранениями.

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