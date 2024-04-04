Politico: офицеры ВСУ заявили о мрачной картине на поле боя с Россией

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя с Россией. Об этом написало издание Politico.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из анонимных высокопоставленных источников.

Украинские военные считают, что на поле сложилась мрачная картина. Российские офицеры могут добиться успеха там, где сосредоточат свое наступление. По мнению солдат ВСУ, Москва не допустит ошибок.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил о неспособности военной помощи стран Запада повлиять на военные действия и предотвратить крах ВСУ. «Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», — отметил он.