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05:28, 4 апреля 2024Мир

Стало известно о разочаровании офицеров ВСУ в положении Украины

Politico: офицеры ВСУ заявили о мрачной картине на поле боя с Россией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя с Россией. Об этом написало издание Politico.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из анонимных высокопоставленных источников.

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Украинские военные считают, что на поле сложилась мрачная картина. Российские офицеры могут добиться успеха там, где сосредоточат свое наступление. По мнению солдат ВСУ, Москва не допустит ошибок.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил о неспособности военной помощи стран Запада повлиять на военные действия и предотвратить крах ВСУ. «Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», — отметил он.

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      Марина Совина
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