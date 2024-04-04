Паром с сотней туристов загорелся в Таиланде и попал на видео

Daily Mail: паром Ko Jaroen 2 с 97 пассажирами загорелся в Таиланде

Паром почти с сотней пассажиров на борту загорелся по пути на остров Тау (Ко Тао) в Таиланде. Охваченное огнем судно попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Пожар на пароме Ko Jaroen 2 произошел около 6:30 утра по местному времени (2:30 по московскому времени) 4 апреля. На опубликованных кадрах видно, что из-за огня и дыма туристы в ожидании помощи были вынуждены подняться на крышу судна. Кто-то в попытке спастись отважился прыгнуть за борт.

Помощь прибыла на место происшествия через 20 минут. Уточняется, что на борту находились 97 пассажиров, в том числе иностранцы, и 11 членов экипажа. Некоторые получили легкие травмы в результате отравления дымом.

Известно, что возгорание произошло в машинном отделении. Обстоятельства произошедшего будут расследовать.

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