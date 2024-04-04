Песков назвал абсурдной связь закона об иноагентах в Грузии с Россией

Песков: абсурдно считать «русским» проектом закон об иноагентах в Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдной связь между Россией и попытками принять закон об иноагентах в Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы, но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять. Абсурдно считать это "русским" проектом», — заявил он.

Песков также отметил, что первой страной, использовавшей такую систему борьбы с иностранным влиянием стали Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что в настоящее время практически все страны борются с теми, кто «является агентами иностранных государств, получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств». По словам пресс-секретаря президента России, это стало уже мировой практикой.

В среду, 3 апреля, стало известно, что парламент Грузии вернется к рассмотрению скандального закона об иностранных агентах. Объясняя такое решение, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.