Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 4 апреля 2024Бывший СССР

Песков назвал абсурдной связь закона об иноагентах в Грузии с Россией

Песков: абсурдно считать «русским» проектом закон об иноагентах в Грузии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдной связь между Россией и попытками принять закон об иноагентах в Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы, но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять. Абсурдно считать это "русским" проектом», — заявил он.

Песков также отметил, что первой страной, использовавшей такую систему борьбы с иностранным влиянием стали Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что в настоящее время практически все страны борются с теми, кто «является агентами иностранных государств, получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств». По словам пресс-секретаря президента России, это стало уже мировой практикой.

В среду, 3 апреля, стало известно, что парламент Грузии вернется к рассмотрению скандального закона об иностранных агентах. Объясняя такое решение, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      В Кремле высказались о борьбе с паводками в регионах России

      Тигрица Елена рассталась с детьми и обрела свободу

      Лавров указал на роль русского языка для военнослужащих ВСУ

      Российский суд отправил в колонию на 12 лет уроженку Украины за госизмену

      В Госдуме отреагировали на недопуск борца к лицензионному олимпийскому турниру

      Назван необычный способ заработать на криптовалюте

      Туристка отправилась в сафари со слонами в Африке и не выжила

      Расчленившую отца во время семейного ужина россиянку отправили в СИЗО

      В Белоруссии прокомментировали возможность отказа от карт «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше