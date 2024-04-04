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10:35, 4 апреля 2024Экономика

Популярный российский телеведущий раскритиковал европейские мегаполисы

Телеведущий Дмитрий Крылов раскритиковал Лондон за обилие мигрантов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Популярный российский телеведущий Дмитрий Крылов раскритиковал крупные европейские города. Свое мнение о них он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Крылова, в последнее время мегаполисы изменились в худшую сторону. «Я снимал Лондон в 1991 году в августе, и тогда уже он менял свой цвет, в том смысле, что цветного населения уже было 25 процентов. И Лондон, и Париж, и Вена меняются, я не знаю, может, это и неплохо, может, так и должно быть, но мне жалко уходящей атмосферы, потому что приезжие люди приносят свою культуру, что, конечно, сказывается на атмосфере города», — отметил он.

Телеведущий добавил, что предпочитает крупным городам провинцию, поскольку там сохраняется «ее особое настроение», а также из-за гораздо меньшего количества приезжих.

Ранее певец Михаил Муромов негативно высказался об обилии мигрантов в Париже.

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      Полина Кислицына
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