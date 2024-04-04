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20:11, 4 апреля 2024Россия

Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

Проверка в Crocus Group в день теракта в «Крокус Сити Холле» попала на видео

Пожарная проверка в Crocus Group в день теракта в «Крокус Сити Холле» попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На опубликованных порталом кадрах инспектор называет дату — 22 марта — и сообщает, что работники «Вегас Сити Холл», концертного зала, входящего в Crocus Group и расположенного по соседству с «Крокус Сити Холлом», будут отрабатывать условное возгорание.

Инспектор и сотрудники зала проверяют работу раций и механизм обесточивания «Вегас Сити Холл».

Кроме того, из видео следует, что пожарная проверка в самом «Крокус Сити Холле» проводилась за полтора месяца до террористического акта — второго февраля. Тогда учения проводились на складе декораций в зоне разгрузки.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали еще 695 человек.

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      Марк Леонов
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