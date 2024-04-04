Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 4 апреля 2024Россия

Радужный флаг нашли на могиле еще одного участника СВО

В Воронеже нашли радужный флаг на могиле еще одного участника СВО

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Воронеже радужный флаг нашли на могиле еще одного участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» со ссылкой на сослуживца мужчины.

Как стало известно, флаг разместили на могиле лейтенанта военной разведки Вооруженных сил России Василия Курдюмова. При этом собеседник канала утверждает, что случаи вандализма происходят на Коминтерновском кладбище на протяжении нескольких месяцев. «Заявления во все органы поданы, но реакции пока нет», — заявил он.

К посту также прикреплена фотография с могилой военного, однако флаг на ней замазан в фоторедакторе, поэтому определить, относится ли он к символике движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), невозможно.

Ранее радужный флаг также нашли на Лесном кладбище Воронежа на могиле полковника Российской армии Михаила Никилина, награжденного орденом Мужества за спасение подчиненных из-под обстрела ценой собственной жизни. На снимках видно, что полотнище не является символом ЛГБТ, так как на нем присутствует голубой цвет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

      Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

      Радужный флаг нашли на могиле еще одного участника СВО

      Правительство Грузии запретило президенту летать в Прибалтику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше