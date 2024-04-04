Радужный флаг нашли на могиле еще одного участника СВО

В Воронеже нашли радужный флаг на могиле еще одного участника СВО

В Воронеже радужный флаг нашли на могиле еще одного участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» со ссылкой на сослуживца мужчины.

Как стало известно, флаг разместили на могиле лейтенанта военной разведки Вооруженных сил России Василия Курдюмова. При этом собеседник канала утверждает, что случаи вандализма происходят на Коминтерновском кладбище на протяжении нескольких месяцев. «Заявления во все органы поданы, но реакции пока нет», — заявил он.

К посту также прикреплена фотография с могилой военного, однако флаг на ней замазан в фоторедакторе, поэтому определить, относится ли он к символике движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), невозможно.

Ранее радужный флаг также нашли на Лесном кладбище Воронежа на могиле полковника Российской армии Михаила Никилина, награжденного орденом Мужества за спасение подчиненных из-под обстрела ценой собственной жизни. На снимках видно, что полотнище не является символом ЛГБТ, так как на нем присутствует голубой цвет.